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  3. 09 Mayıs 2019 07:28

Cem Yılmaz sahnede fenalaştı ! Herkes şaka sandı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz gösteri esnasında sahnede fenalaştı. ''Cidden iyi değilim'' diyerek mola veren Yılmaz, bir süre sonra gösteriye devam etti.

Cem Yılmaz sahnede fenalaştı ! Herkes şaka sandı
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Komedyen Cem Yılmaz gösterisi esnasında fenalaştı. 20 dakikalık molanın ardından tekrar sahneye dönen ünlü komedyenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

O anlara tanık olan sunucu Hakan Hatipoğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cem Yılmaz gösteride fenalaştı. Başta herkes şaka sandık. Kulise yönelip, "Cidden iyi değilim" deyince herkes dondu kaldı. Sonrasında anonsla ve 20 dakika gösteriye ara verildi. Yarım saate bomba gibi döndü. Tansiyonu düşmüş ama korkuttu sonrası kahkahalar.. Geçmiş olsun üstad"

komedyen , cem yılmaz
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