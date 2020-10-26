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  3. 26 Ekim 2020 17:22

Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı bitti!

Cem Yılmaz, geçen yıl sonundan beri birlikte olduğu oyuncu Serenay Sarıkaya ile ayrıldıklarını açıkladı.

Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı bitti!
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Bugün, ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgiliği Serenay Sarıkaya soruldu. Ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabı verdi. 

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