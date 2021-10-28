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Cem Yılmaz, Tarkan esprisiyle kırdı geçirdi

Ünlü e-ticaret şirketinin reklamında oynayan megastar Tarkan, sosyal medyada gündem oldu. Bir diğer e-ticaret markasının reklam yüzü olan Cem Yılmaz ise yaptığı espriyle kırdı geçirdi.

Uzun bir süre müziğe ara veren ve salgın sürecini ailesiyle Almanya'da geçiren Tarkan ekranlara döndü ancak reklam filmiyle. Pandemi sürecinde konser ve iş birlikteliklerine ara veren Tarkan uzun soluklu bir iş birliği için Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitesiyle el sıkıştı. Geçtiğimiz hafta çekimler için Türkiye'ye gelen Megastar'ın ilk reklam filmi yayınlandı.

REKLAM FİLMİNDEN 30 MİLYON TL KAZANDI
Birkaç saniye göründüğü reklam filminden tam 30 milyon lira kazandığı iddia edilen Tarkan, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

CEM YILMAZ'DAN TARKAN'A GÖNDERME
Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, İbrahim Selim'in Instagram canlı yayınına katıldı. Yeni reklam filmiyle ekranlarda olan Cem Yılmaz, ünlü şarkıcı Tarkan'a yaptığı göndermeyle izleyenleri güldürdü.

"TARKAN'DAN SİPARİŞ GELMİŞ ONU GÖTÜRECEĞİM"
Başka bir e-ticaret sitesinin reklam yüzü olan Cem Yılmaz da, yaptığı Tarkan espriyle kırdı geçirdi.İbrahim Selim'in Instagram canlı yayınına konuk olan Yılmaz, "Siparişleri götüreceğim. Tarkan'dan sipariş gelmiş onu götüreceğim birazdan" dedi. Bu sözler üzerine kahkahalara boğulan sunucu İbrahim Selim de "Acele etme ağabey o evdedir zannediyorum" yanıtını verdi.

Etiketler cem yılmaz tarkan reklam
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