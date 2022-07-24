Cem Yılmaz trafik kazası geçirdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, hayranlarını korkuttu. Snob Magazin'de yer alan habere göre, Bodrum'da trafik kazası geçiren Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir taksiyle çarpışan komedyenin Mercedes model aracında hasar oluştu. Kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu. Garajında milyon dolarlık otomobiller olan Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi.

Tatiline devam eden komedyenin yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı söyleniyor.

SnobMagazin