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Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu yıllar sonra yeniden birarada

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu yıllar sonra yeniden birarada
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2013'te boşanan ve nafaka krizleriyle sık sık gündeme gelen Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, 13 yaşındaki oğulları Kemal'in Tarabya İngiliz Okulu'ndaki mezuniyet töreni için yıllar sonra bir araya geldi. Cem Yılmaz'ın aylık 10 bin dolarlık nafakayı düşürme talebinin reddedildiği 2025'teki mahkeme kararının ardından gerçekleşen bu buluşmada ünlü komedyen, "Yeniden doğmuş gibiyiz" açıklamasıyla dikkat çekti.

2013 yılında yollarını ayıran ve özellikle son yıllarda aralarında yaşanan nafaka anlaşmazlıkları ile magazin gündeminden düşmeyen Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, özel bir gün için buzları eritti.

Ünlü ikili, 13 yaşındaki oğulları Kemal'in mezuniyet töreninde yıllar sonra aynı karede yer alarak ebeveynlik görevlerini ön planda tuttuklarını gösterdi. 

 Eğitim hayatında önemli bir dönüm noktasını geride bırakan Kemal'in mezuniyet törenine birlikte katılan eski eşler, basın mensuplarının sorularını da içtenlikle yanıtladı.

13 yaşındaki Kemal, eğitim gördüğü Tarabya İngiliz Okulu'ndan başarıyla mezun olurken, anne ve babası onu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Cem Yılmaz'dan Esprili Yanıt

Tören sonrası duyguları sorulan usta komedyen Cem Yılmaz, klasikleşmiş mizahi üslubuyla "Yeniden doğmuş gibiyiz. Ben ilk defa mezun oluyorum" ifadelerini kullandı.

Ahu Yağtu'nun Mutluluğu

Oğlu Kemal'in mezuniyet sevincine ortak olan başarılı oyuncu Ahu Yağtu ise hislerini kısaca "Heyecanlıyız" sözleriyle dile getirdi.

Gündemden Düşmeyen 10 Bin Dolarlık Nafaka Krizi

Oğullarının mezuniyetindeki bu mutlu tablo, ikilinin geçmişte yaşadığı ve uzun süre manşetlerde kalan hukuki süreçleri de yeniden akıllara getirdi. Boşanma protokolü kapsamında Cem Yılmaz, tek çocuğu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödemeyi kabul etmiş; ayrıca Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat, üç gayrimenkul, bir otomobil ve iki ayrı mülkün kira gelirini tahsis etmişti. Ancak ilerleyen yıllarda Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın aylık 40 bin Türk Lirası'na indirilmesi talebiyle dava açmıştı. Uzun süren yargı sürecinin ardından 2025 yılında karara bağlanan davada mahkeme, Cem Yılmaz'ın 10 bin dolarlık nafakayı ödemeye devam etmesine hükmetmişti.

 

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Etiketler cem yılmaz ahu yağtu Kemal Yılmaz Tarabya İngiliz Okulu nafaka davası magazin
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