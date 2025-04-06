Cem Yılmaz X'i terk etti

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve boykot çağrılarının ardından X'te bazı hesaplara erişim engeli getirilmesi nedeniyle kullanıcılar Bluesky'a yöneldi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da X hesabını kapatarak Bluesky'a geçti.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke geneline yayılan protestolar ve boykot çağrıları nedeniyle sosyal medya platformu X, pek çok kurum ve kişinin hesabına erişim engeli getirdi.

X'in bazı ünlülerin de hesaplarına erişim engeli getirmesinin ardından birçok ünlü isim alternatif platform olan Blusky'da hesap açtı. O isimlerden biri olan Cem Yılmaz, 16 milyonu aşkın takipçisi bulunan X hesabını ise kapattı.

Cem Yılmaz'ın yanı sıra Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah ve Gülben Ergen gibi ünlü isimler de Bluesky'da hesap açtı.