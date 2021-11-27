Cem Yılmaz'a ''kumaşı zayıf'' diyen Metin Akpınar'dan yeni açıklama

Cem Yılmaz ile Metin Akpınar arasında yaşanan polemikte, usta oyuncu Metin Akpınar'dan yeni bir açıklama geldi. Akpınar, "Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam Cem’den ve sevenlerinden çok özür diliyorum" açıklaması yaptı.

Usta sanatçı Metin Akpınar, katıldığı bir televizyon programında komedyen Cem Yılmaz'a "Kumaşı zayıf" dediği için için özür diledi.

Metin Akpınar, programda sunucu Candaş Tolga Işık’ın “Yeni nesil mizahı nasıl buluyorsunuz?” sorusuna yanıt vererek, Cem Yılmaz hakkında, “Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand up da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet’ten Tuğba Özer’in sorularını yanıtlayan Akpınar, Cem Yılmaz'a yönelik konuşmasıyla ilgili, “Stand-up hakkında konuşurken Cem’in oyunculuğu ile ilgili bir şeyler söyledim. Bir tweet atmış orada biraz gönül koymuş. Bu da beni çok üzdü. Kimsenin üzülmesini, kırılmasını zaten istemem, Cem’in kırılmasını hiç istemem. Sevdiğim, beni güldüren bir arkadaş. İyi de bir komedyen" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı, "Anlatmak istediğim sadece kompozisyonlara biraz daha özen göstermesi. Kara Komedi tiplemesi mesela mükemmeldi. Daha çok reklamdaki tiplemelerini özensiz bulduğumu söylemek istedim. Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam Cem’den ve sevenlerinden çok özür diliyorum” diyerek sözlerine açıklık getirdi.

"TÜRKİYE BİR TÜRLÜ GEÇİŞ DÖNEMİNDEN ÇIKAMADI"

Güneme ilişkin açıklamalarda da bulunan usta sanatçı, siyasetteki güncel gelişmeleri de takip ettiğini söyledi.

Akpınar, “Ben bu yaşa geldim, Türkiye bir türlü geçiş döneminden çıkamadı. Zaman zaman iyiye, zaman zaman geriye oluyor bu geçiş. Son zamanlarda da özellikle ekonomimiz sağlıklı gitmiyor. Mutlaka bilerek yapılıyor, bir planları var. Umarım cari açığı kapatmak açısından bu yolu seçtiler. Biraz da Çin politikasını uyguluyorlar diye düşünüyorum. Ucuz iş gücü yatırımı, sermayeyi çekmek gibi bir düşünce var anladığım kadarıyla” değerlendirmesini yaptı.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM, HAKARET İÇERDİĞİ KANAATİNDE DEĞİLİM"

Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanmasına ilişkin olarak da konuşan Akpınar, “Ben sözlerimin arkasında duruyorum. Bana kimse silah zoruyla söyletmedi, kendim söyledim. Benim benliğim, karakterim, konstrüksiyonum odur. Düşüncemi ifade ettim. Hakaret içerdiği kanaatinde katiyen değilim” açıklamasını yaptı.