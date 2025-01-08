Cem Yılmaz'dan 43 milyonluk isyanda geri adım

Sipariş verdiği 43 bin liralık lambanın kırık gelmesi ve satıcı tarafının olaya ilgi göstermemesi üzerine yaptığı paylaşımla markayı ifşa eden Cem Yılmaz özür dileyip paylaşımını sildi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 43 bin lira ödediği lambanın kırık geldiğini ve satıcı tarafının ilgisiz kaldığını ifade ederek, satıcıyı kendi markasına "43 milyon lira zarar vermekle" itham etti.

20 gün önce eline kırık bir şekilde ulaşan lambanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, lambayı geri gönderip iade talebi oluşturduğunu ancak sürecin bir türlü ilerlemediğini takipçilerine duyurdu.

Komedyen paylaşımına "Yani diyor ki Cem efendi lambayı kırmışssın bırak şimdi iade ayaklarını… Ben de huzurunuzda 43 bin TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum" sözleriyle diye devam etti.

Ancak bir süre sonra ünlü komedyen kırık lambayı paylaştığı ve şirketi eleştirdiği gönderiyi kaldırdı.

Cem Yılmaz'ın paylaşımının sosyal medyada etki uyandırmasının ardından komedyen paylaşımını sildi. Yılmaz, konuyla ilgili ikinci bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Evet, lamba işi biraz evet uzadı... Bir sürü insan da üzüldü. İş bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum. Çünkü bu işlerde final 'Sana yakışmadı ağabey'e gelir adım gibi eminim. Kırık lamba tek derdimiz olsun."

Yetkililerin kendisini araması üzerinde paylaşımı kaldırdığını ifade eden Cem Yılmaz, " Samimiyetle beni arayan yetkililerin yüzü suyu hürmetine postu kaldırdım. İki konu önemli; memlekette hem 'sen benim kim olduğumu biliyor musun?' tavrından şikayet ederiz ama final 'a valla bilmiyorduk, e siz bildiğimiz Cem Yılmaz mıydınız?'a gelir iş... Ne yani lamba alırken ben 'Cem Yılmaz'ım kardaş ona göre ha' mı diyelim? Allaha şükür ben o kadar delirmedim 30 yıldır.. Tekrar üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim. Özellikle Ahmet Bey hatırına postu kaldırdım” diyerek açıklamasını sonlandırdı.