Cem Yılmaz'dan Bahçeli'ye cevap

Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kardeşi Cem Yılmaz hakkında söylediği “Bundan sonra sevemem” açıklamasına Twitter’dan cevap verdi. Can Yılmaz, bu açıklamaya, “Ben Cem Yılmaz'ı kardeşim gibi severim” diyerek karşılık verdi.

CEM YILMAZ'DAN BAHÇELİ'YE YANIT

Ağabeyinin ardından Cem Yılmaz da Bahçeli'ye yanıt verdi. Yılmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sevgili dostlar,ben bir halk kahramanı değilim, bir komedyenim, haddim hududum belli.. Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir.. Nevşehir belediyesindeki dostumuz da ne zaman Nevşehire bir faydam dokunacaksa çağırsın gelirim :)" dedi.

CEM YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Cem Yılmaz, YSK’nın seçimleri yenileme kararının ardından “Seçimleriniz iptal edilmiştir… Peki! Biraz daha izahat istiyor ama yok. Çok üzücü bir durum… Bunu memleketimiz hak etmiyor… Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak, gidip vazifemizi yapacağız. Akıl almaz ama gerçek… Acı bir gerçek” demişti.

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