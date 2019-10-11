  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 11 Ekim 2019 18:28

Cem Yılmaz'dan Barış Pınarı Harekatı kararı

Barış Pınarı Harekatı başladığı günden beri ünlülerden askerimize destek mesajı yağarken Cem Yılmaz'ın sessizliği sosyal medyada gündem olmuştu. Cem Yılmaz yaptığı açıklamayla olay oldu.

Cem Yılmaz'dan Barış Pınarı Harekatı kararı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Barış Pınarı Harekatı devam ederken ünlülerden de Mehmetçik'e destek mesajları yağıyor. Son günlerde komedyen Cem Yılmaz'ın konuya dair açıklama yapmamış olması sosyal medyada gündem olmuştu.

Cem Yılmaz yapılan yorumların ardından bir açıklama yaptı. Yılmaz aldığı kararla takdir topladı.

Cem Yılmaz yaptığı açıklamada gösterinin gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını duyurdu. Yılmaz açıklamasında şunları söyledi:

 "29 Ekim 2019’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak gösterimizin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum. Birlik ve beraberlikten nasibini almamış sosyal medya ruhunu, memleketime daha faydalı işlerde görmek dileğiyle.”‬

Demet Akalın da bugün yaptığı açıklamada yarın yapılacak konserinin gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını açıklamıştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
bağış , cem yılmaz , tsk vakfı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM