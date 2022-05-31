Cem Yılmaz'dan Bebek sahilinde yaşananlara şarkılı gönderme
Sosyal medya, İstanbul'un Bebek semti sahilinde çekilen görüntüler sonrası ünlü isimlerden tepkiler gelirken Cem Yılmaz da konuyla ilgili bir gönderme yaptı.
İlk olarak Instagram'da sonrasında da Twitter'da art arda dolaşıma giren görüntülerde bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar yer almıştı. Ortaköy'de çekildiği belirtilen bir başka videoda ise, bankta çıplak güneşlenen bir erkek olduğu görülmüştü. Skandal görüntülerin ardından 3 kişi de gözaltına alındı.
CEM YILMAZ'DAN 'ŞARKILI' GÖNDERME
Sosyal medyaya damga vuran görüntülere bir yorum da ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi. Yaşananların ardından bir 'Bebek sahili' görseli paylaşan komedyen, İzel'in 'Bebek' şarkısının sözleri ile yaşananlara gönderme yaptı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol