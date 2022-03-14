Cem Yılmaz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 noktalı tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlar için kullandığı "varsın giderlerse gitsinler" sözlerine bir tepki de ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorlara yönelik sözlerini eleştirdi.

Cem Yılmaz, “Tüm hastaların 14 Mart Tıp Bayramını gönülden kutluyorum. Doktorlar ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Eğer hasta olmazsak doktor da olmaz lütfen hasta olmayalım. Eğer elele….ver…neyse” mesajını paylaştı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle külliyede kadın muhtarlarla bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorların özel sektörü tercih etmesi ve yurt dışına gitmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim” diyen Erdoğan şunları söyledi:

“Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar, değerli kardeşlerim samimi konuşuyorum dost acı söyler ama gerçeği söyler bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan yetiştiren bu devlet değil mi? E? Bu devlet sizi okuttu yetiştirdi en çok maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Ama şimdi az para veriyormuş. Sordum en az alan ne alıyordur? 8 bin 9 bin, en yüksek alan 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör çok daha yüksek verdiği için oralara kaçıp gidiyorlar. Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir.”