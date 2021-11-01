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  3. Cem Yılmaz'dan izleyicilere: Yolda yenilen poğaça, çöp şiş, bunları hep ben ödeyeceğim...

Cem Yılmaz'dan izleyicilere: Yolda yenilen poğaça, çöp şiş, bunları hep ben ödeyeceğim...

Cem Yılmaz'dan izleyicilere: Yolda yenilen poğaça, çöp şiş, bunları hep ben ödeyeceğim...

Cem Yılmaz, gösterisinin iptal edilmesi nedeniyle gelen tepkilere sitem eden ünlü komedyen sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İzmir Fuar Açık Hava'da dün akşam yapılması planlanan gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Cem Yılmaz'ın paylaşımı şöyle oldu:

Dün gösteri iki saat kala yağan yağmurdan iptal oldu.

Olur insanlık hali ! ben Nazilliden geldim otopark paramı kim verecük yazmış.

Ben vereceğim çünkü bütün parayı ben topluyorum otopark otobüs yolda yenilen poğaça çöp şiş bunları hep ben ödeyeceğim. Bunun doğrusu budur.

Etiketler cem yılmaz izleyici iptal
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