  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 09 Ocak 2020 14:33

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya bombası !

Komedyen Cem Yılmaz, İbrahim Selim'in Bu Gece programına konuk oldu. Yılmaz, ''Hiç kimseyi stalk'luyor musun ?'' sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya bombası !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Cem Yılmaz ile 1,5 yıllık aşkı Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktaladı. Aşkın bitme sebebi olarak Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yakınlaşması, Defne Samyeli'nin de bu yakınlıktan rahatsız olması gösterildi.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz haklarında ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Ünlü komedyen dün İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Yılmaz, 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"Diyelim ki ben 'Serenay Sarıkaya ne yapmış?' diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?"     

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
cem yılmaz , serenay sarıkaya , stalk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM