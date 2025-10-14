Cem Yılmaz'dan sivillere de kayyum atanıyor esprisi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın gösterisinde kayyum atamalarıyla ilgili yaptığı espriyle gündeme oturdu.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın İzmir’deki stand-up gösterisinde kayyum atamalarıyla ilgili yaptığı espri sosyal medyada gündem oldu.
Yılmaz gösterisi sırasında “Bana bir telefon geldi, şu arkadaşlara kayyum atanmış. Artık öyle olsa ya; sivillere de…” ifadelerini kullandı.
