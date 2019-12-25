  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 25 Aralık 2019 17:11

Cem Yılmaz'ı görünce ne yapacağını şaşırdı !

Usta komedyen Cem Yılmaz, Cem İşler'in esprili skecinde rol aldı. Cem İşler usta ismin gelmesinin ardından ne yapacağını şaşırdı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Usta komedyen ve stand-up’çı Cem Yılmaz, meslektaşı Cem İşçiler’in kısa skecinde rol aldı. Cem İşçiler, bu skeci Instagram hesabından, Cem Yılmaz da Twitter hesabından paylaştı.

Cem İşçiler, bu skeçte kendisine sorular “Kendinizi nerede görüyorsunuz?” sorusuna “Zirvede” cevabını veriyor. Bu sırada arkadan Cem Yılmaz geliyor ve “Bilader, ateş var mı?” diye soruyor. İşçiler ise usta ismin gelmesinin ardından şaşırıyor ve kendisine soru soran kişiye, şöyle diyor:

“Cem Yılmaz mı? Başka soru sor. Ekonomi falan sor. Bakıyor mu, buraya bakıyor mu? Fenerbahçe de iyi gidiyor bu sene. Şansıma s…yım. Bir kendimi övemedim arkadaş ya!”

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
cem yılmaz , rol , skeç , cem işler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM