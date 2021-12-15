Cem Yılmaz‘ın Diamond Elite Platinum Plus gösterisi Netflix'e geliyor

Netflix Türkiye, Cem Yılmaz‘ın Diaomond Elite Platinum Plus stand up gösterisini yayınlamaya hazırlanıyor. Tarih de belli oldu.

Uzun bir süredir farklı şehirlerde gösterisi yapılan Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık‘ta Netflix’te yayınlanacak.

Netflix, gösterinin tanıtımını sosyal medya hesabından, "Bi' fotoğraf çekinebilir miyiz? @CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık’ta sadece Netflix’te." sözleriyle duyurdu.

Cem Yılmaz'ın aynı zamanda 2022'nin ilk aylarında Netflix'te yayınlanacak olan bir de dizisi bulunuyor. Daha önce G.O.R.A.'da gördüğümüz Erşan Kuneri karakterine odaklanan dizinin yayın tarihi hala resmi olarak belli değil.

"İŞTE YENİ STAND UPIM"

Twitter hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz ise, "İşte yeni Stand Up ım :)) Nası espri ? Bu ve binlercesi @netflixturkiye de 31 Aralık’ta sizlerle" ifadelerini kullandı.