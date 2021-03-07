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Cem Yılmaz'ın evinde yangın paniği!

Cem Yılmaz'ın evinde yangın paniği!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, Levent'teki evinde yangın çıktı. Evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. 

Cem Yılmaz basın mensuplarına, "Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. İtfaiyeyi aradık. itfaiye geldi. Söndürdü. Sağ olsunlar. Evde şu anda kimse yok" dedi.

 

Etiketler cem yılmaz yangın
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