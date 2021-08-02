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Cem Yılmaz'ın ''Karakomik Filmleri''nin devamı geliyor

Cem Yılmaz'ın ''Karakomik Filmleri''nin devamı geliyor

Usta komedyen Cem Yılmaz, Karakomik Filmler'in devamını çekmek için dijital bir platform ile anlaştı.

Usta komedyen Cem Yılmaz, Karakomik Filmler'in devamını çekmek için dijital bir platform ile anlaştı. Yılmaz, 'Karakomik Filmler'in devamını 7.5 milyon TL’ye sattı.

Erşan Kuneri dizisinin çekimleri devam eden Cem Yılmaz, Karakomik Filmler'in devamını çekmek için bir dijital platformla anlaştı. Yılmaz, çekeceği filmlerden toplam 7,5 milyon TL kazanacak.

 Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, üç ayrı film çekecek olan komedyen, filmler için 7,5 milyon TL alacak. Şimdilerde dizi çekimleri devam eden Cem Yılmaz, yeni projelerine gelecek sene başlayacak.

Cem Yılmaz, 2019-2020 yıllarından 4 ayrı film yapmış, daha sonra filmler için Netflix'le anlaşıp, satmıştı.

 

 

Etiketler cem yılmaz karakomik filmler seri devam
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