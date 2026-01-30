Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'le baba-oğul hatırası olay oldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal ile birlikte yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2012 yılında evlenip aynı yıl boşandığo eşi Ahu Yağtu'dan olan oğlu Kemal ile gündemde. Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen ve şimdilerde 14 yaşında olan oğlu Kemal'in babasına olan benzerliği dikkat çekti. Cem Yılmaz'ın baba oğul karesine sosyal medyada 'büyüdükçe babasına benziyor', 'tıpkı babası' gibi yorumlar yapıldı.