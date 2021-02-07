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Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yer alan İşte Bu Benim Masalım dizinde başrol oynayan Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den kötü haber geldi.
Geçtiğimiz hafta sette fenalaşan Aleyna Tilki'den sonra Canseven'den de üzücü bir haber geldi.
Cemal Can koronavirüs oldu. Cemal Can Canseven yaptırdığı korona testi pozitif çıktığını Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
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