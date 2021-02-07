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  3. 07 Şubat 2021 17:02

Cemal Can Canseven'den kötü haber

Aleyna Tilki ile birlikte ''İşte Bu Benim Masalım'' adlı dizide rol alan Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven koronavirüse yakalandı.

Cemal Can Canseven'den kötü haber
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Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yer alan İşte Bu Benim Masalım dizinde başrol oynayan Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den kötü haber geldi.

Geçtiğimiz hafta sette fenalaşan Aleyna Tilki'den sonra Canseven'den de üzücü bir haber geldi.

Cemal Can koronavirüs oldu. Cemal Can Canseven yaptırdığı korona testi pozitif çıktığını Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

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