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  3. 11 Haziran 2017 11:00

Cemil İpekçi'den şaşırtan itiraflar

Ünlü modacı Cemil İpekçi, özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Cemil İpekçi'den şaşırtan itiraflar
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Ünlü modacı Cemil İpekçi Posta'dan Canan Danyıldız'a konuştu. özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cemil İpekçi Posta'dan Canan Danyıldız'a konuştu. özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o röportajdan satırbaşları

Of! Benim aşkımdan üç kişi intihar etti! Sokakta yürürken öyle bakarlardı ki anlatamam! Hem kadınların hem de erkeklerin ilgisini çekiyordum. Ne gelinlikler askıda kaldı benim için!

 
AŞKIMDAN 3 KİŞİ İNTİHAR ETTİ

Farklı bir çocuk muydunuz?

Karmaya çok inanırım. Doğduğumda Hastane ayağa kalkmış. 4,5 kilo doğmuşum. Kocaman iki yeşil göz, kirpikler tavana değiyor. Çocukken sevilmekten sokakta yürüyemezdim.

Bir de sünnet töreni hikayesi var ki…

Evdeki adım ‘Küçük Efendi’ydi. Dadılar madılar… Öyle büyüdüm. 11 yas¸ında, kazık kadardım su¨nnet oldugˆumda! Kardeşim Kenan yu¨zu¨nden geç sünnet olduk. Habire hasta olurdu. Çubuklu’daki ko¨s¸ku¨n bahc¸esine kocaman bir yatak kuruldu. Bahc¸ede bin kis¸i! S¸ehzadeler gibiydik. Kesecekler diye bayılmıs¸ım!

İlk erkek evlatlarının ‘gay’ olacağını bilselerdi, yine de sünnet töreni yaparlar mıydı?

Babam, “Gay olacağını bilseydim yine yapardım” demişti. Ailem hep destek çıktı, kimse kızmadı. Onları utandıracak bir şey yapmadım.

Gençken peşinizden çok koşarlar mıydı?

Of! Benim aşkımdan üç kişi intihar etti! Sokakta yürürken öyle bakarlardı ki anlatamam! Hem kadınların hem de erkeklerin ilgisini çekiyordum. Ne gelinlikler askıda kaldı benim için!

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intihar , cemil ipekçi , modacı