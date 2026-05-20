Cengiz Bozkurt Ankara'da sahnede kaza geçirdi: Aşil tendonu kopan oyuncu ameliyat oldu

a oyuncu Cengiz Bozkurt, Ankara'daki 'Don Kişot' müzikali turnesinde sahnedeyken kaza geçirdi. Birinci perdenin sonunda aşil tendonu kopan ve apar topar İstanbul'da ameliyata alınan Bozkurt, sağlık durumunu hastane odasından paylaştı.

Türkiye'nin en sevilen ve başarılı oyuncularından Cengiz Bozkurt'tan, tiyatroseverleri ve hayranlarını derinden üzen bir haber geldi. Kapalı gişe oynayan "Don Kişot" (Don Quixote) müzikalinin Ankara turnesi sırasında sahneye çıkan usta sanatçı, performans esnasında talihsiz bir kaza geçirdi.

Birinci Perdenin Sonunda Gelen Acı: Aşil Tendonu Koptu

Edinilen bilgilere ve sanatçının bizzat yaptığı açıklamalara göre; Ankara seyircisiyle buluşan müzikalin birinci perdesinin sonuna doğru Cengiz Bozkurt'un aşil tendonu koptu. Sahnede büyük bir fiziksel efor gerektiren bu talihsiz sakatlık sonrası oyun mecburen durdurulurken, deneyimli sanatçıya ilk müdahale hızla yapıldı. Zaman kaybetmeden İstanbul'a getirilen Bozkurt, burada acil olarak ameliyata alındı.

Hastane Odasından Ankara Seyircisine Teşekkür

Başarılı geçen operasyonun ardından hastane odasından sosyal medya hesabı aracılığıyla sağlık durumu hakkında kamuoyunu bilgilendiren Cengiz Bozkurt, moralinin yüksek olduğunu belirtti. Sevenlerinin yüreğine su serpen usta oyuncu, "Ankara turnemiz sırasında, sahnedeki birinci perdenin sonuna doğru aşil tendonum koptu. İstanbul'a döner döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu anlayışla karşılayan kıymetli Ankara seyircisine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sahnelerden Ne Kadar Uzak Kalacak?

Uzman tıbbi görüşlerini incelediğimizde; aşil tendonu kopması, özellikle sürekli ayakta ve hareket halinde olmayı gerektiren tiyatro sanatçıları için oldukça zorlu bir iyileşme süreci anlamına geliyor. Ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ciddiyetine bağlı olarak, Cengiz Bozkurt'un sahnelere ve setlere dönmesinin aylar alabileceği öngörülüyor. Müzikalin ilerleyen takviminin bu durumdan nasıl etkileneceği ise henüz açıklanmadı.

