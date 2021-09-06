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Cenk Tosun kesenin ağzını açtı: İstanbul'da saray yaptırıyor

Cenk Tosun kesenin ağzını açtı: İstanbul'da saray yaptırıyor

İngiltere’nin Everton takımında oynayan futbolcu Cenk Tosun, İstanbul Acarkent'ten ev aldı. Tosun, sarayı andıran evine 18 milyon TL ödedi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Cenk Tosun'un Acarkent'teki evinin yapımı tam 33 milyon TL'ye patladı.

Sarayı andıran evini kaba inşaattan 18 milyon TL'ye satın alan yıldız futbolcunun, evin dekorasyonu için de 15 milyon TL'yi gözden çıkardığı konuşuluyor.

4 AY SONRA SAHALARDA
Ocak ayında Everton'da yeniden top koşturacak olan futbolcu, bu süreci yeni evinde dinlenerek ve bol bol antrenman yaparak geçirmeyi planlıyor.

Hürriyet

Etiketler cenk tosun acarkent villa saray
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