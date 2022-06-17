Cennet Mahallesi'nin Pembe'si Melek Baykal yıllar önceki halini paylaştı

Cennet Mahallesi dizisinde 'Pembe' karakteriyle tanıdığımız Melek Baykal, sosyal medya hesabından yıllar önceki halini paylaştı.

Ferhunde Hanımlar, Hayat Bağları, Deli Yürek, Akasya Durağı gibi birçok yapımda yer alan Melek Baykal'ı, en çok da Cennet Mahallesi dizisinden tanıyoruz. 2004-2007 yıllarında döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde 'Pembe' karakterine hayat veren Melek Baykal, tanınan popüler oyuncular arasında yerini aldı.

Şimdilerde Ata Demirer'in yazıp oynadığı 'Bursa Bülbülü' filmiyle izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Televizyon oyunculuğunun yanı sıra çoğunlukla tiyatro sahnelerinde yer alan Melek Baykal, aynı zamanda sunuculuk da yaptı. Baykal, 600 bine yakın takipçisi bulunan Instagram hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. Görenler, Baykal'ın güzelliğine mest oldu.

Tbt hashtag notuyla seneler önceki fotoğrafını paylaşan Baykal'a saniyeler içerinde beğeni ve yorum yağdı. İşte, Melek Baykal'ın gençlik zamanları...