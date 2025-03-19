Ceyda Düvenci eski eşi Engin Akgün ile davalık oldu

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, eski eşi Engin Akgün ile nafaka krizi nedeniyle davalık oldu. Düvenci, bin TL'lik nafakanın 100 bin TL yapılmasını talep etti.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, 2013 yılında Engin Akgün ile boşanmış ve 14 yaşındaki Serebral Palsi hastası kızı Melisa'nın velayetini almıştı.

Düvenci, kızının tüm bakımını tek başına karşıladığını ve Engin Akgün'ün gerekli sorumluluktan kaçındığını ileri sürerek dava açtı.

Akşam'ın haberien göre Düvenci, Engin Akgün'ün çocuğu için ödediği aylık bin liralık nafakanın 100 bin TL'ye yükseltilmesini talep etti.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukatları Nergiz Yılmaz ve Aslı Çelik aracılığıyla dava açan Ceyda Düvenci'nin dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilin göstermiş olduğu hassasiyeti, velayet yükümlülüğü kendisinde olmayan baba tarafından da desteklemesi ve karşılaması gerekmektedir. 12 yıl önce kararlaştırılan nafakanın değerinin düştüğü bir gerçektir. Bu sebeple çocuğun ihtiyaçları ile babanın gelir durumu arasında bir oranlama yapılarak dengeyi koruyacak bir nafaka verilmesini talep ederiz"