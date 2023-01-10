Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu?

Oyuncu Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin boşanacağı iddia edildi. Şakrak, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla ayrılık iddialarını yalanladı.

Oyuncu çift Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, 2015 yılında nikah masasına oturdu. Evliliklerinden "Okan Ali" adını verdikleri bir oğulları bulunan çiftin bir süredir aralarının kötü olduğu ve boşanacakları iddia edildi. Haklarındaki boşanma iddiasına Şakrak'tan fotoğraflı yanıt geldi.

BOŞANMA İDDİASINI YALANLAYAN POZ

Bir süredir Maviye Sürgün dizisinin çekimlerinden dolayı şehir dışında bulunan Bülent Şakrak, Instagram hesabından oğlu ve eşiyle bir fotoğrafını paylaştı. 7 yıllık eşiyle mutluluk pozunu yayınlayan Şakrak paylaşıma "Sureti gör beyan ile, çünkü beyana sığmazam" dizelerini yazdı. Başarılı oyuncunun Düvenci'nin önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa'yı da paylaşıma eklemesi dikkatlerden kaçmadı.