Ceyda Düvenci neden sustuğunu açıkladı

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, son günlerde yaşananlara neden sessiz kaldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör" ve "yolsuzluk" iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturmada aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 48 kişi tutuklandı, 41 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu.

CEYDA DÜVENCİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Birçok kesimden İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki geldi. Bazı ünlü isimler ise sesiz kalmayı tercih etti. Son günlerde ünlü oyuncu Ceyda Düvenci’nin sessizliği merak konusu oldu. Sosyal medyada toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen Düvenci, bu kez herhangi bir paylaşım yapmamasıyla dikkat çekti.

ANNESİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ünlü oyuncu, sessizliğini yaptığı açıklama ile sonlandırdı. Annesinin hastalığıyla ilgilendiğini ve bu süreçte oldukça yıprandığını belirten Düvenci, "Hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum, uykusuz günlerden geçiyorum. Ve her anlamda kaygılı ve üzgünüm..." ifadelerini kullandı.