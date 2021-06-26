Ceyda-Esra Ersoy kardeşlerden dudak dudağa paylaşım

Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy, geçtiğimiz günlerde büyük bir kavga etmiş ve sosyal medya hesaplarından birbirlerine yönelik ağır ifadeler kullanmışlardı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Esra ve Ceyda Ersoy, kardeşler, geçtiğimiz günlerde ettikleri kavga ile gündeme gelmişlerdi. Ceyda Ersoy, ablası Esra'nın kendisini darp ettiğini belirterek "Bu kadını ablalıktan reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Çok geçmeden yeniden bir araya gelen ikili, sosyal medyadan barıştıklarını ilan etti. Araç içerisinde öpüştükleri videoyu sosyal medyadan paylaşan Ciciş kardeşler, "Biz barıştık" notunu düştü. ''Ciciş Ceyda'' bu fotoğrafla duyurdu: ''Ablam beni dövdü''Magazin