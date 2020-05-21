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  3. 21 Mayıs 2020 15:56

Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner çirkin mesajı böyle ifşa etti

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'in spor yaparken birbirini öptükleri fotoğrafa DM üzerinden gelen çirkin tepkileri ifşa etti.

Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner çirkin mesajı böyle ifşa etti
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Karantina döneminde eşi Ceyhun Fersoy ile çektiği eğlenceli videolarla dikkat çeken Begüm Öner, kendisine gelen bir mesajı ifşa etti. Begüm Öner-Ceyhun Fersoy çifti, geçtiğimiz haftalarda spor yaptığı esnada birbirlerini öperken bir fotoğraflarını paylaşmıştı.

Bu kareyi gören bir sosyal medya kullanıcısı, Begüm Öner'e Instagram DM üzerinden şok eden bir mesaj attı. O kullanıcı mesajında, "Lan Allah'ın sapığı! Niye öpüşüyorsunuz? Ramazan... Valla siz kesin hristiyansınız" ifadelerini kullandı.

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