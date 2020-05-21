Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner çirkin mesajı böyle ifşa etti

Karantina döneminde eşi Ceyhun Fersoy ile çektiği eğlenceli videolarla dikkat çeken Begüm Öner, kendisine gelen bir mesajı ifşa etti. Begüm Öner-Ceyhun Fersoy çifti, geçtiğimiz haftalarda spor yaptığı esnada birbirlerini öperken bir fotoğraflarını paylaşmıştı.

Bu kareyi gören bir sosyal medya kullanıcısı, Begüm Öner'e Instagram DM üzerinden şok eden bir mesaj attı. O kullanıcı mesajında, "Lan Allah'ın sapığı! Niye öpüşüyorsunuz? Ramazan... Valla siz kesin hristiyansınız" ifadelerini kullandı.