Ceyhun Yılmaz'a 5 ay 2 gün hapis cezası

Oyuncu Müjde Uzman'ın avukatı Feyza Altun, 2015 yılında müvekkili ile birlikte katıldığı programda sarfettiği söz nedeniyle radyocu Ceyhun Yılmaz'a 5 ay 25 gün hapis cezası verildiğini duyurdu. Ceyhun Yılmaz'ın daha önce bir sabıkası olmaması nedeniyle ceza ertelendi.

Ceyhun Yılmaz, 2015 yılında 'Mesut Yar ile Burada Laf Çok' adlı programa Mehmet Turgut, Müjde Uzman ve Filiz Taçbaş'la birlikte konuk olmuştu. Canlı yayında sunucu Mesut Yar’ın, oyuncu Müjde Uzman’a yönelttiği ‘Asıl mesleğiniz nedir?’ sorusu sırasında, Ceyhun Yılmaz yanında bulunan Mehmet Turgut’a sessizce şoke eden bir cevap vermişti. Müjde Uzman, program sonrası söz konusu küfür nedeniyle Ceyhun Yılmaz’a dava açmıştı. Dava bugün sonuçlandı.

Mahkeme kararını Müjde Uzman'ın avukatı Feyza Altun açıkladı:

"Müvekkilim Müjde Uzman ‘ın katıldığı CNN TÜRK yayınında Ceyhun Yılmaz’ın hakaretine maruz kalması sebebiyle görülen ceza davası bugün sonuçlanmıştır. Ceyhun Yılmaz’ın müvekkilime sarfettiği kelimenin, onun namus ve şerefine yönelik aşağılayıcı bir kelime olduğu kabul edilerek Ceyhun Yılmaz’a 6 ay hapis cezası verilmiştir. Bu suç milyonlar önünde alenen işlendiği için 1/6 oranında artırılarak 7 ay yapılsa da Sanık Ceyhun Yılmaz ‘ın mahkemede oluşturduğu olumlu izlenim nedeniyle 5 ay 25 güne indirilmiş ve daha önce bir sabıkası olmaması nedeniyle ertelenmiştir. Karar temyiz edilebilecektir. Kendisi tüm bu süreç içerisinde 'şaka' yaptığını beyan etmişse de bundan sonra kimsenin birbirine hakaret ederek şaka yapmamasını diler, kadın bedeni üzerinden edilen küfürlerin, kadınları etiketlemek, yaftalamak, aşağılamak ve küçük düşürmek için kullanılan kelimelerin bir an evvel dilimizden düşmesini temenni ederim."