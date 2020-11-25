Ceylan Ertem de koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Ceylan Ertem, korona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Ertem, "İnanılmaz bir koruma kollama içinde de olsam ne yazık ki bugün Covid-19 test sonucum pozitif çıktı dostlar" dedi.

Ertem paylaşımında devamla şunları kaydetti:

"Maskemi çıkarmama rağmen nereden nasıl bulaştığını bilemiyorum ama şu an evde karantinadayım. İlaçlarıma 1 saat evvel başladım. 5. günümde olduğumu düşünüyor dr’um.

Dr. hanımefendi beni sakinliğe, moralimi yüksek tutmaya yönlendirdi. Hastaneye yatmama gerek olmadan umarım evde atlatabilirim. Ki hafif atlatacağım söylendi. Hastanelerdeki hemşireleri doktorları çok iyi anlayıp, önlemlerimizi en yüksek seviyeye çıkarmamızı tavsiye ederim.

Belli ki nisan ayındaki gibi evlerimize kapanıp izole olmalıyız ama biliyorum, ekmek derdi... Keşke hepinize ‘evinizde kalın, hastalıktan korunun, gerisini düşünmeyin’ diyebilseydim. Öyle bir gücüm olabilseydi... Diyebileceğim tek şey lütfen çok çok dikkatli olun."