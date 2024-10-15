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Cezaevinden tahliye olan Jahrein için istenen ceza belli oldu

Cezaevinden tahliye olan Jahrein için istenen ceza belli oldu
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Sosyal medyada ''Jahrein'' lakabıyla tanınan Ahmet Sonuç hakkında ''müstehcenlik'' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Antalya'da "Jahrein" rumuzuyla sosyal medyada yayın yapan Ahmet Sonuç hakkında "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sonuç, dün aynı suça itiraz etmiş ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Sosyal medya yayınlarında "toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan, itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ahmet Sonuç hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan "sanal devriye" çalışmasında Ahmet Sonuç'un Twitch isimli sosyal medya hesabından her kullanıcıya açık şekilde canlı yayın yaptığının belirlendiği aktarıldı.

Sanığın "toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkilerinde ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmaları içeren yayın yapmak suretiyle, üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı" belirtilen iddianamede, Sonuç'un, "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

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Etiketler jahrein sosyal medya Ahmet Sonuç yayıncı
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