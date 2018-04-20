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  3. 20 Nisan 2018 10:11

Chloe'den Serdar Ortaç'a mesaj

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile aşklarının bittiğine dair iddialara Instagram üzerinden yanıt verdi.

Chloe'den Serdar Ortaç'a mesaj
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İki hafta önce Miami'ye giden ve buradan paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın, bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Chloe bu iddialara inat Instagram hesabından eşine seslendi.

Serdar Ortaç’ın 2014’te evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan’ın iş için gittiği Miami’de bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu söylenmişti. Chloe Loughnan dün Instagram hesabından eşini öperken verdiği pozu paylaşıp “Dünyaya karşı biz aşkım” yazdı.

Chloe'nin bikinili pozları Instagram'ı salladıChloe'nin bikinili pozları Instagram'ı salladı

YILDIZ SAVAŞLARI

Serdar Ortaç da eşinin paylaşımını Instagram hesabından "Ve sonunda hanımı da çıldırttılar; “dünyaya karşı biz aşkım” Yıldız Savaşları VX" notuyla paylaştı.

Serdar Ortaç'tan eşiyle ilgili flaş yasak aşk yanıtıSerdar Ortaç'tan eşiyle ilgili flaş yasak aşk yanıtı

'BEN 'GİT SOYUN' DEMİYORUM!'

Serdar Ortaç, Chloe'nin seksi pozları için "Ne yapayım, hanım model. Ben ‘git, soyun’ demiyorum ki! Pozlarından rahatsız olmuyorum. Zaten o durması gereken çizgiyi bilir. Tabii ki değerlerimize önem gösteriyoruz." demişti.

chloe loughnan , serdar ortaç
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