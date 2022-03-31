Çiçeği burnunda oyuncu Berkan Karahan’dan Afrika’ya su kuyusu

Oyunculuğa yeni adım atarak dikkatleri üzerine çeken Berkan Karahan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda sanat dünyasında kalıcı olmak istediğini kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Afrika’ya yaptıracağı su kuyuları haberini duyuran Karahan en iyi çıkış yapan oyuncu olmak istediğini de sözlerine ekledi.

Sosyal medya üzerinde yapmış olduğu işlerin yanı sıra oyunculuğa da adım atan Berkan Karahan sağlam işler yaparak oyunculuk alanında kalıcı olmak istediğini söyledi. Sadece kariyerine odaklanmadığını hayır işlerine de zaman ayırdığını söyleyen Karahan’ın Afkira’da su kuyusu açtırmak için girişimde bulunması haberlere yansımıştı.