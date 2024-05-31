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Ciciş Ceyda uçakta kabin memuruna saldırdı

Ciciş Ceyda uçakta kabin memuruna saldırdı
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THY'nin İstanbul-Antalya uçağında Ciciş Kardeşler'den Ceyda Ersoy kabin memuruna saldırdı. Antalya Havalimanı'nda uçaktan indirilen Ersoy gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, uçakta kabin memuruna saldırdı. İstanbul'dan Antalya'ya gitmek için THY uçağına binen Ceyda Ersoy, uçağın tuvaletini kullanmak istedi. Kabin memuruyla tartışmaya başlayan Ersoy, tartışmanın büyümesi üzerine kabin memuruna saldırdı. Olay sonrası uçağın pilotu Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek polis talebinde bulundu. Uçak Antalya Havalimanı'na inişini sorunsuz gerçekleştirirken, Ceyda Ersoy polis tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı. İfadesi alınan Ersoy'un serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

 

 

DHA

Etiketler ciciş kardeşler ceyda ersoy
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