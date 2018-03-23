Dev satış ABD'de gündem oldu ! CNN'den ilk açıklama
Dev satış ABD'de gündem oldu ! CNN'den ilk açıklama
''Kaddafi rüşveti'' ülkede olay yarattı !
''Kaddafi rüşveti'' ülkede olay yarattı !
Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe üstüne darbe
Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe üstüne darbe
O ülkede dizel araba fiyatları yarı yarıya düştü
O ülkede dizel araba fiyatları yarı yarıya düştü
Sular ısınıyor ! ABD'den Çin'e gözdağı
Sular ısınıyor ! ABD'den Çin'e gözdağı
Bir kent onu arıyor ! 200 asker, 100 polis...
Bir kent onu arıyor ! 200 asker, 100 polis...
Taşeron işçiye büyük müjde Promosyon miktarı belli oldu
Taşeron işçiye büyük müjde Promosyon miktarı belli oldu
İngilizler Türkler hakkında yazdı ! ''Ya bir savaş olacak ya da...''
İngilizler Türkler hakkında yazdı ! ''Ya bir savaş olacak ya da...''
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 23 Mart 2018 14:44

Cicişlerden Taha Özer yorumu !

Taha Özer'in gözaltına alınmasını Cicişler böyle yorumladı.

Cicişlerden Taha Özer yorumu !
A+ A-

Taha Özer'e yapılan polis baskınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ciciş kardeşler, "Bilgisayarında bizim görüntümüz çıkmaz. Tatillerde bile ayrı odalarda kalıyorduk" dedi.

İstanbul'da sosyal medya fenomeni Taha Özer, müstehcen yayın yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Özer, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Magazin gündemine düşen baskınla ilgili Taha Özer'in yakın arkadaşlarından Cicişler olarak ünlenen Esra ve Ceyda kardeşler, Haberler.com'a değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ciciş kardeşlerin konuyla ilgili yaptığı açıklama;

"Taha'yla biz tatile gittiğimizde bile ayrı odalarda kalıyoruz. Aramızda arkadaşlıktan öte hiçbir şey yok. Bilgisayarlarında ve cep telefonlarında bizimle ilgili açık bir görüntü olmasına asla imkan yok. Zaten polis de incelerse görür. Evet bir takım kızlar evine girip çıkıyor, açık saçık görüntüler veriyor. Fakat biz Taha o kızlarla olduğunda hiçbir zaman Taha'nın yanında olmuyoruz. O tarz kızlarla aynı ortamda bulunmuyoruz. O da zaten bizi o ortamlara sokmaz.

Sosyal medyanın ünlü playboy'u Taha Özer gözaltına alındıSosyal medyanın ünlü playboy'u Taha Özer gözaltına alındı

 

taha özer , cicişler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM