Cicişlerden Taha Özer yorumu !

Taha Özer'e yapılan polis baskınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ciciş kardeşler, "Bilgisayarında bizim görüntümüz çıkmaz. Tatillerde bile ayrı odalarda kalıyorduk" dedi.

İstanbul'da sosyal medya fenomeni Taha Özer, müstehcen yayın yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Özer, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Magazin gündemine düşen baskınla ilgili Taha Özer'in yakın arkadaşlarından Cicişler olarak ünlenen Esra ve Ceyda kardeşler, Haberler.com'a değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ciciş kardeşlerin konuyla ilgili yaptığı açıklama;

"Taha'yla biz tatile gittiğimizde bile ayrı odalarda kalıyoruz. Aramızda arkadaşlıktan öte hiçbir şey yok. Bilgisayarlarında ve cep telefonlarında bizimle ilgili açık bir görüntü olmasına asla imkan yok. Zaten polis de incelerse görür. Evet bir takım kızlar evine girip çıkıyor, açık saçık görüntüler veriyor. Fakat biz Taha o kızlarla olduğunda hiçbir zaman Taha'nın yanında olmuyoruz. O tarz kızlarla aynı ortamda bulunmuyoruz. O da zaten bizi o ortamlara sokmaz.

Sosyal medyanın ünlü playboy'u Taha Özer gözaltına alındı