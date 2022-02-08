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  3. Çiftlikbank soruşturmasına ünlü ismin adı karıştı: ''Tuğba Özerk ve Tosuncuk ortak mı ?''

Çiftlikbank soruşturmasına ünlü ismin adı karıştı: ''Tuğba Özerk ve Tosuncuk ortak mı ?''

Çiftlikbank soruşturmasına ünlü ismin adı karıştı: ''Tuğba Özerk ve Tosuncuk ortak mı ?''

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in adı Çiftlikbank soruşturmasına karıştı. Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı iddia edildi.

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın ortağı mı? Tuğba Özerk hakkında yapılan ihbar gündeme bomba gibi düştü. Emniyete, ”Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” diye ihbar geldi.

MASAK’ın yaptığı incelemede Tuğba Özerk’in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edildi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; ihbarda, Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu. Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

 

(Kaynak)

Etiketler masak tuğba özerk tosuncuk para aklama çiftlikbank çiftlik bank
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