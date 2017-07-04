Çılgın Sedat'ın engelli çocuğu için yazılanlar ''yuh'' dedirtti

Bir takipçisi, şarkıcı Çılgın Sedat'ın spastik engelli oğluna iğrenç bir benzetmede bulundu. Şahsın iğrenç paylaşımına sosyal medyada tepki yağarken, ünlü sanatçı "Ben de Siraç'ıma şeref namus sözü veriyorum. Seni buldurup da adalet önünde hesabını sordurmazsam adam değilim" diyerek öfkesini dile getirdi.



Geçen yıl Survivor Yarışması’na katılan Çılgın Sedat, takipçisinin “Spastik oğlun hayvana benziyor, bırak hayvanat bahçesine kurtul” yazmasıyla dehşete düştü.



“HESAP SORMAZSAM ADAM DEĞİLİM”



Takipçisinin sözlerini ifşa eden şarkıcı, “Bir insan bunu yazar mı be? Vicdansız şerefini yitirmiş! Sen adamsan ya da kadınsan yüreğin var ise karşımda söyleyeceksin bunu ama yargı var. Ben de Siraç’ıma şeref namus sözü veriyorum. Seni buldurup da adalet önünde hesabını sordurmazsam adam değilim” dedi.

İşte o iğrenç paylaşım: