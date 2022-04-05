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Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz bu yoruma çıldırdı!

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz bu yoruma çıldırdı!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirerek Doruk Doğrusöz oldu. Sevda Demirel ile aşkı gündem olan Doğrusöz o yoruma isyan etti.

Sevda Demirel eski aşkı hakkında yaptığı açıklama ile dikkat çekti. İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirip Doruk Doğrusöz olduktan sonra Sevda Demirel ile aşk yaşadı. Sevda Demirel Söylemezsem Olmaz canlı yayınında "Her şey belden aşağı yaşanmıyor. Birbirimize destek oluyorduk" dedi.

Sevda Demirel'in açıklamaları Instagram'da gündem oldu. Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz "Sevgilisi kadındı" başlığını görünce çok sinirlendi.

Hayatına Doruk Doğrusöz olarak devam eden yarışmacı yapılan habere sinirlenerek şunları söyledi:

Evet ben cinsiyet değiştirdim ve Sevda Hanım'la tanıştım. Ne hadsizsiniz ne saygısızsınız. Yapacağınız haberi doğru yapın! 2 beğeni alacaksınız diye kimliğime saygısızlık yapmak ne küstahlıktır."

Etiketler aşk sevda demirel Neslihan Doğrusöz
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