Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni hakkındaki sürpriz aşk iddiası gerçek çıktı

Türkiye'nin ilk makyaj yapan erkek sosyal medya fenomeni olarak ünlenen ancak bir süre önce cinsiyet değiştirme operasyonu geçirip adını da Arya Bektaş olarak değiştiren fenomenin ünlü modelle aşk yaşadığı iddiası gerçek çıktı.

Türkiye'nin ilk erkek makyaj içerik üreticisi olan ve cinsiyet değiştirme ameliyatıyla birlikte adını da Arda Bektaş olarak değiştiren ünlü sosyal medya fenomeni sürpriz bir aşk iddiasıyla gündemdeydi.

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Sefo'yla tartışmasıyla gündeme gelen Arya Bektaş'ın Arjantinli bir erkek model ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Hatta Arya Bektaş adının Martin Sebastián Gonzalez olduğu öğrenilen modelle TikTok'ta video paylaşınca da aşk iddiaları güçlenmişti.

O iddia gerçek çıktı

14 Şubat yaklaşırken Arya Bektaş model sevgilisiyle aşkını ilan etti. Sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yapan Arya Bektaş 'Seni başka bir hayatta tanıdım. Gözlerinde aynı bakış vardı. Seni seviyorum, bu kadar şaşırmış gibi davranma' ifadelerini not düştü.

Arya Bektaş kimdir ?

Eski adı Arda Bektaş olan sosyal medya fenomeni uzun yıllar boyunca sosyal medyada makyaj yapan erkek fonemen olarak ünlenmişti.

Sosyal medya fenomeni önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmiş arıdndan da Arda Bektaş olan adını Arya Bektaş olarak değiştirmişti.

Özellikle anneannesi ile çektiği videolarla dikkat çeken Arya Bektaş, zaman içerisinde değiştirdiği tarzı ile oldukça büyük bir fark yarattı.

Bektaş, geçirdiği estetik operasyonları da çekinmeden takipçileri ile paylaştığı bir sürece girmişti.

Hatta Bektaş'ın babası ile ağlayarak yaptığı telefon görüşmesi de sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.