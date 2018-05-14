  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 14 Mayıs 2018 20:23

Çıplak Anneler Günü paylaşımı

ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow, instagram hesabından yayınladığı Anneler Günü fotoğrafı ile olay yarattı.

Çıplak Anneler Günü paylaşımı
A+ A-

ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow, instagram hesabından yayınladığı Anneler Günü fotoğrafı ile adından söz ettirdi.

Gwyneth Paltrow, Anneler Günü'nde yaptığı cesur paylaşım ile sosyal medyayı salladı.  45 yaşındaki aktris, 14 yıl önce ilk hamileliği sırasında çekilen çırılçıplak fotoğrafını instagram'da yayınladı.

"HAYAT DEĞİŞTİREN BİR AN..."

Ünlü oyuncunun, "14 yıl önce bir sabahın eşiğinde hayat değiştiren bir an... Hepimize, annelere, büyük annelere, büyük büyükannelere ve büyük büyük büyükannelere, Anneler Günü kutlu olsun" notunu yazdığı hamilelik fotoğrafı yaklaşık 250 bin beğeni aldı.

anne , anneler günü , Gwyneth Paltrow , çıplak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM