  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. ''Çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim'' diyen Sinan Akçıl'ın çıplak fotoğrafı olay oldu

''Çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim'' diyen Sinan Akçıl'ın çıplak fotoğrafı olay oldu

''Çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim'' diyen Sinan Akçıl'ın çıplak fotoğrafı olay oldu
Güncelleme:

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl’ın konser sırasında yaptığı “Ben sizin çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim” çıkışı tepki toplarken, Akçıl'ın daha önce ayna karşısında yarı çıplak çektiği selfie pozu tartışmaları daha da alevlendirdi.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, konseri sırasında yaptığı bir konuşmayla gündeme oturdu. Sahnedeki açıklamasında, “Ben sizin çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim. Erkekler erkek gibi, kadınlar kadın gibi giyinmeli” ifadelerini kullanan Akçıl, sözleriyle sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sinan Akçıl ayrıca sosyal medyadan da bir açıklama yaparak "Vallahi kimse kusura bakmasın, bu videoda söylediğim gibi, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim. Çoluk çocuk her yerde izliyor, izletiyor. Ayrıca, ‘erkek erkek gibi, kadın kadın gibi’ giyinmeli. Net düşüncem budur kendi adıma." ifadelerini kullandı.

Ancak Sinan Akçıl'ın açıklamaları tepki çekerken birçok kullanıcı sanatçının geçmişte verdiği pozları hatırlattı. Özellikle yarı çıplak şekilde verdiği bir fotoğrafı paylaşan kullanıcılar Akçıl'ı eleştirdi.

text-ad
Etiketler Sinan Akçıl çıplak çıplaklık fotoğraf
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyada ölümcül akım! Hızla yayıldı, aileler ölüm korkusuyla yaşıyor Sosyal medyada ölümcül akım! Hızla yayıldı, aileler ölüm korkusuyla yaşıyor Şehir teröristleri kendilerine trafik cezası yazan polise saldırdı Şehir teröristleri kendilerine trafik cezası yazan polise saldırdı Aleyna Tilki'den istismar ve taciz mesajı: ''Geçecek'' Aleyna Tilki'den istismar ve taciz mesajı: ''Geçecek'' Diyanet ve Ali Erbaş hakkında ''kadınların miras hakkı hutbesi'' için suç duyurusu Diyanet ve Ali Erbaş hakkında ''kadınların miras hakkı hutbesi'' için suç duyurusu 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası kesinleşmiş firari Esenyurt'tan çıktı 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası kesinleşmiş firari Esenyurt'tan çıktı Terörsüz Türkiye süreci için ''geçiş süreci kanunu'' geliyor Terörsüz Türkiye süreci için ''geçiş süreci kanunu'' geliyor Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı! Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı! Yılan Hikayesi'nin ''Başak Komiser''i tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu Yılan Hikayesi'nin ''Başak Komiser''i tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu İstanbul'un kalbinde 3 kuruşluk hediye çeki için 8 saat kuyrukta beklediler İstanbul'un kalbinde 3 kuruşluk hediye çeki için 8 saat kuyrukta beklediler AK Parti'nin bebek katili Öcalan için af kararı belli oldu AK Parti'nin bebek katili Öcalan için af kararı belli oldu
Yapay zekalı Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekorunu kırdı Yapay zekalı Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekorunu kırdı Denizli'de büyük orman yangını: Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı! Denizli'de büyük orman yangını: Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı! Atatürk'ün yüzen yadigarı Savarona tüm ihtişamıyla geri döndü! Atatürk'ün yüzen yadigarı Savarona tüm ihtişamıyla geri döndü! Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu Marmara Denizi'nde feribotta intihar girişimi: Kendini denize attı! Marmara Denizi'nde feribotta intihar girişimi: Kendini denize attı! AK Partili Belediye Başkanı'ndan Defne Samyeli için mide bulandıran ifadeler AK Partili Belediye Başkanı'ndan Defne Samyeli için mide bulandıran ifadeler 250 metrelik ağla balık avlayıyordu, balıklar ağa o jandarmaya yakalandı! 250 metrelik ağla balık avlayıyordu, balıklar ağa o jandarmaya yakalandı! İstanbul'da 24 yaşındaki üniversiteli kız öğrencinin şüpheli ölümü İstanbul'da 24 yaşındaki üniversiteli kız öğrencinin şüpheli ölümü Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı