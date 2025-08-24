''Çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim'' diyen Sinan Akçıl'ın çıplak fotoğrafı olay oldu

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl’ın konser sırasında yaptığı “Ben sizin çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim” çıkışı tepki toplarken, Akçıl'ın daha önce ayna karşısında yarı çıplak çektiği selfie pozu tartışmaları daha da alevlendirdi.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, konseri sırasında yaptığı bir konuşmayla gündeme oturdu. Sahnedeki açıklamasında, “Ben sizin çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim. Erkekler erkek gibi, kadınlar kadın gibi giyinmeli” ifadelerini kullanan Akçıl, sözleriyle sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sinan Akçıl ayrıca sosyal medyadan da bir açıklama yaparak "Vallahi kimse kusura bakmasın, bu videoda söylediğim gibi, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim. Çoluk çocuk her yerde izliyor, izletiyor. Ayrıca, ‘erkek erkek gibi, kadın kadın gibi’ giyinmeli. Net düşüncem budur kendi adıma." ifadelerini kullandı.

Ancak Sinan Akçıl'ın açıklamaları tepki çekerken birçok kullanıcı sanatçının geçmişte verdiği pozları hatırlattı. Özellikle yarı çıplak şekilde verdiği bir fotoğrafı paylaşan kullanıcılar Akçıl'ı eleştirdi.