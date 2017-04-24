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  1. 24 Nisan 2017 11:30

Çıplak fotoğraf Ebru Şallı'ya mı ait ?

Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafla ilgili yakın arkadaşı Seren Serengil'den açıklama geldi.

Çıplak fotoğraf Ebru Şallı'ya mı ait ?
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Eski manken Ebru Şallı’ya ait olduğu iddia edilen, kısa sürede hızla yayılıp twitter’da trend topic olan çıplak fotoğraf, star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında masaya yatırıldı.

Söz konusu karenin kendisine hafta sonu bir başkası tarafından gönderildiğini belirten Seren Serengil, fotoğraftaki kişinin Ebru Şallı olmadığını söyledi.

"GÖĞÜSLERİN ARASI AÇIK, SARKIK DEĞİL"

Ünlü sunucu, "Ebru Şallı’nın göğüslerinin arası çok açık ve göğüsleri paylaşılan fotoğraftaki gibi sarkık değil, o benim yanımda da soyunup giyindiği için net bir şekilde biliyorum. Aynı zamanda fotoğraftaki kişi daha yaşlı ve kilolu bir kadın. Ebru Şallı benim yanımda giyiniyor o fotoğraftaki kişi kesinlikle Ebru değil” ifadelerini kullandı.

Ebru Şallı'ya ''çıplak fotoğraf'' şokuEbru Şallı'ya ''çıplak fotoğraf'' şoku

 

Sözcü

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