  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Çitos Efe'nin son hali sosyal medyayı salladı

Çitos Efe'nin son hali sosyal medyayı salladı

Çitos Efe'nin son hali sosyal medyayı salladı
Güncelleme:

Yıllar önce katıldığı ''Çocuktan Al Haberi'' yarışmasıyla tanınan Efe Koçyiğit'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin "Çitos Efe" olarak tanıdığı ve çok konuştuğu Efe Koçyiğit'in son hali sosyal medyada gündem oldu. "Testo Taylan" lakaplı sosyal medya fenomeni, Efe'nin evine giderek ziyaret etti ve bir sohbet gerçekleştirdi.

"Çocuktan Al Haberi" yarışmasında birbirinden sevimli çocuklar kendilerine sorulan sorulara tam bir doğallık içinde verdikleri yanıtlar ile izleyiciyi kimi zaman şaşırtırken kimi zaman ise kahkahalara boğuyordu. O programın yıldız isimlerinden birisi de hiç kuşkusuz "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit olmuştu.

Yıllar önce katıldığı ''Çocuktan Al Haberi'' yarışmasıyla tanınan Efe Koçyiğit'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Erzurum şivesiyle konuşan ve sorulan sorulara verdiği cevaplarla ünlenen Efe'nin, dans ettiği anlarda büyük beğeni toplamıştı. O görüntülerin üzerinden uzun yıllar geçti. Efe, çoğu kişi tarafından unutulsa da sosyal medya fenomeni Testo Taylan, Efe'nin evine bir ziyaret gerçekleştirerek onu tekrar gündeme getirdi.

Yıllar önce katıldığı ''Çocuktan Al Haberi'' yarışmasıyla tanınan Efe Koçyiğit'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Yıllar önce katıldığı ''Çocuktan Al Haberi'' yarışmasıyla tanınan Efe Koçyiğit'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

 

Etiketler çitos efe çocuk al haberi çitos efe son hali efe koçyiğit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eş katili eski bakana 24 yıl hapis cezası Eş katili eski bakana 24 yıl hapis cezası Filistinlilere şimdi de yasa dışı Yahudi zulmü: Yardımları yağmaladılar Filistinlilere şimdi de yasa dışı Yahudi zulmü: Yardımları yağmaladılar Kaçak göçmenin bu sefer çıktığı yere inanamayacaksınız... Kaçak göçmenin bu sefer çıktığı yere inanamayacaksınız... Togg için kritik tarih açıklandı Togg için kritik tarih açıklandı Fırtına reklam panosunu söküp attı: 8 ölü, 59 yaralı var Fırtına reklam panosunu söküp attı: 8 ölü, 59 yaralı var Japon uzmandan Marmara için 6,5 ve 7'lik uyarı: 2 il ve 2 ilçeyi işaret etti Japon uzmandan Marmara için 6,5 ve 7'lik uyarı: 2 il ve 2 ilçeyi işaret etti Filenin yeni güzeli belli oldu: Zehra Güneş'in takım arkadaşı o oldu Filenin yeni güzeli belli oldu: Zehra Güneş'in takım arkadaşı o oldu AK Partili isimden dev borç için tepki çeken sözler AK Partili isimden dev borç için tepki çeken sözler Sinan Ateş suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinan Ateş suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı Türkiye'de mevsimler şaştı: Mayıs ayının ortasında kar esareti Türkiye'de mevsimler şaştı: Mayıs ayının ortasında kar esareti