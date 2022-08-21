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Civan Canova'nın cenaze programı belli oldu

Civan Canova'nın cenaze programı belli oldu

67 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova salı günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Usta oyuncu Civan Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söylemişti. Bir süredir tedavisi devam eden Canova yaşamını yitirdi.

"CİVAN HUZUR İÇİNDE DOLAŞ"
Ölüm haberini duyuran oyuncu Esra Dermencioğlu, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine burdan duyurmak istedim" dedi. 

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU
Canova için 23 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören yapılacak. Canova için öğle vakti Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Civan Canova, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Civan Canova'nın vefatı sanat camiasını sarstıCivan Canova'nın vefatı sanat camiasını sarstıMagazin

 

DHA

Etiketler civan canova cenaze
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