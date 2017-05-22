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  3. 22 Mayıs 2017 13:05

CNN Türk'te Nevşin Mengü'ye Erdoğan tırpanı iddiası

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinin 23 dakika sürmesine ilişkin ifadesi sonrası AK Partililer tarafından hedef gösterilen Nevşin Mengü'nün CNN Türk tarafından yayından çekildiği ileri sürüldü.

CNN Türk'te Nevşin Mengü'ye Erdoğan tırpanı iddiası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Trump görüşmesi ile ilgili canlı yayında “Girdi çıktı 23 dakika” diyen Nevşin Mengü’nün yayından geri plana çekildiği öne sürülüyor.

CNN Türk’te canlı yayında görüşmeyi değerlendiren Nevşin Mengü Erdoğan-Trump görüşmesinin kısa sürmesiyle ilgili “Girdi çıktı 23 dakika” ifadesini kullandı.

Medyaradar'ın haberine göre, AK Partililer şikayetlerini CNN Türk yönetimine iletti ve tepki gösterdi. Habere göre, CNN Türk yönetimi bunun üzerine Nevşin Mengü'ye yayına çıkmayacağını tebliğ etti.

 
 
 

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