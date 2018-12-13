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  3. 13 Aralık 2018 10:03

Çocuğuyla ilgili yorum Demet Akalın'ı çileden çıkardı

Kısa bir süre önce eşinden boşanarak gündeme gelen Demet Akalın kızı Hira'nın giyimini eleştiren takipçilerine çarpıcı bir paylaşımla yanıt verdi.

Çocuğuyla ilgili yorum Demet Akalın'ı çileden çıkardı
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Sıklıkla rüküş giyindiği yönünde haberlerle gündeme gelen Demet Akalın bu defa kızı Hira’yı da kendisi gibi rüküş giydiği yönünde eleştirilere hedef oldu.

Akalın bu paylaşımlara çarpıcı bir yanıt verdi. Çocuğunu kaybeden bir annenin kendisine yazdıklarını takipçilerine ulaştıran Demet Akalın şunları yazdı:

“Bir güzel anne bana yorumda saydıranlara cevap yazmış; ‘evladım yaşasaydı da ne giyerse giyseydi’ diye… 13 gün önce kaybetmiş evladını! Ey kalpsiz insanoğlu sana ne benim evladımın giydiği üst baştan! İmkanım varken alacağım size inat! Vay efendim Bayrampaşalı gibi giydiriyormuşum! Ulan sen Bayrampaşa’ya kurban ol be! Evladını kaybetmiş bir anne sana ne güzel cevap vermiş!

O olmayan katran kalbine ben ne desem boş! Kazanıp kazandıkça Ağrı’daki çocuklara park da yaptıracağım, Trabzon’daki çocuklara oyuncak da göndereceğim! Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın! İnsan yazmaktan utanıyor be! Ayıp bilmiyorsun anladık da azıcık Alllah korkusu olsun içinde… Güzel gözlü Baran sen de nur içinde yat”


 

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