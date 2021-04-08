Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı yoğun bakıma alındı
Çocuklar Duymasın dizisinde Sertaç karakterine can veren ünlü oyuncu Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı.
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Sertaç karakteriyle tanıdığımız oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu, Covid-19'a yakalandı.
Durumu ağırlaşan 42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı.
Önceki gün İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Virüsün Kalust Şalcıoğlu'nun akciğerlerine indiği öğrenildi.
Hastaneye yatmadan önce poz veren Kalust Şalcıoğlu, "Şimdilik tek şikayetim öksürük; ateşim ya da kas ağrım yok" demişti.
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