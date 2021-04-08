  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı yoğun bakıma alındı

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı yoğun bakıma alındı

Çocuklar Duymasın dizisinde Sertaç karakterine can veren ünlü oyuncu Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Sertaç karakteriyle tanıdığımız oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu, Covid-19'a yakalandı.

Durumu ağırlaşan 42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı. 

 Önceki gün İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Virüsün Kalust Şalcıoğlu'nun akciğerlerine indiği öğrenildi. 

Hastaneye yatmadan önce poz veren Kalust Şalcıoğlu, "Şimdilik tek şikayetim öksürük; ateşim ya da kas ağrım yok" demişti.

Etiketler Kalust Şalcıoğlu çocuklar duymasın yoğun bakım koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burçin Terzioğlu: ''Yaptıklarımdan çok utanıyorum!''
AK Partili milletvekili kürsüde fenalaştı
Otomobil markalarının Nisan ayı kampanyaları belli oldu
Türkiye, Arnavutluk'ta 48 günde hastane inşa etti
AK Partili vekilin canlı yayındaki sözleri tepki çekti!
Briket evlerde çocuk olmak
Türkiye Ramazan'da kapanacak mı? Gözler Bilim Kurulu toplantısında
Ahmet Hakan Hürriyet'in haberi için özür diledi
AB Konseyi Başkanı Michel'den ''Erdoğan'la fotoğraf'' açıklaması
Simge Sağın'dan klip için cesur pozlar