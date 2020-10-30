Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari anne oldu

Bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari anne olmak için gün sayıyordu. Edip Tepeli ile evli olan çiftin kızları dünyaya geldi. Ünlü oyuncu bu mutlu haberi Instagram hesabından paylaştı.

Tepeli çifti geçtiğimiz günlerde kızlarına ismini Müjgan koyacaklarını sosyal medyadan duyurmuşlardı. Ayşecan Tatari ile meslektaşı Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta evlenmişti.