  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 30 Ekim 2020 08:03

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari anne oldu

Oyuncu Edip Tepeli ile evli olan Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oldu. Kız çocuğuna kavuşan Tatari, doğum sonrasında ilk fotoğrafı paylaştı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari anne oldu
A+ A-

Bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari anne olmak için gün sayıyordu. Edip Tepeli ile evli olan çiftin kızları dünyaya geldi. Ünlü oyuncu bu mutlu haberi Instagram hesabından paylaştı.

Tepeli çifti geçtiğimiz günlerde kızlarına ismini Müjgan koyacaklarını sosyal medyadan duyurmuşlardı. Ayşecan Tatari ile meslektaşı Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta evlenmişti.

anne , bebek , doğum , çocuklar duymasın , ayşecan tatari , duygu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM